Exklusiv Ausbau des Grünwalder Stadions: So wirbt der TSV 1860 München jetzt bei der Stadt

Exklusiv in der AZ spricht der Chef der Stadionkommission beim TSV 1860 erstmals öffentlich über seine Argumente für den Ausbau des Grünwalder Stadions - und darüber, was er sich nun von der Politik erhofft.

11. März 2026 - 09:37 Uhr

Walter Lechner (r.) bei einem AZ-Termin auf der Haupttribüne des Grünwalder Stadions im Gespräch mit Sport-Bürgermeisterin Verena Dietl und Löwen-Präsident Gernot Mang. © Sigi Müller