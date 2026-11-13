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Ausbau des 1860-Stadions: Was jetzt in der Bundesregierung besprochen wurde

Rechtliche Hürden gibt es beim Ausbau des Grünwalders auch aufgrund von Berliner Lärmschutzregeln. Münchner Bundestagsabgeordnete wollen das Problem abräumen. Und haben in der Bundesregierung nun einen ersten Erfolg erzielt. Die AZ erklärt die Lage.
Felix Müller |
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Ein Stadion mit Nachbarn: das Grünwalder.
Ein Stadion mit Nachbarn: das Grünwalder. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Die Löwen hoffen auf die große Politik. Das gilt beim Ausbau des Sechzgerstadions vor allem im Kontext der Münchner Olympia-Bewerbung. Man setzt darauf, dass wegen Olympia auch Bundesgelder fließen könnten. Wenig beachtet: Für die Löwen ist noch ein zweiter Berliner Aspekt wichtig. Wie die AZ im Juni exklusiv berichtet hatte, haben die Bundestagsabgeordneten Sebastian Roloff (SPD) und Stephan Pilsinger (CSU) die Änderung einer Bundesverordnung beantragt - aus Sorge, dass sonst der Grünwalder-Ausbau an rechtlichen Hürden scheitern könnte.

So berichtete die AZ im Juni.
So berichtete die AZ im Juni. © AZ-Archiv

Hintergrund: Nach einem Umbau würden für das Grünwalder wohl so strenge Lärmschutz-Regeln gelten wie für Neubauten. Diese könnten nach Einschätzung der Abgeordneten aber nicht eingehalten werden. Was kurios ist: Nach dem Umbau geht man unter anderem durch das neue Dach von deutlich weniger Lärm für die Nachbarschaft aus als bisher. Roloff und Pilsinger sprachen im Juni von einem "großen Widerspruch". Die aktuelle Rechtslage benachteilige Betreiber historischer Anlagen, die modernisieren wollen und schaffe so "Fehlanreize durch den Weiterbetrieb veralteter (und entsprechend sehr viel lauterer) Anlagen".

Die beiden stießen in Berlin an, die Nachtruhezeiten von 22 auf 23 Uhr, besser noch 24 Uhr, zu verschieben. Auch Sonderregeln für Stadien, die wie das Grünwalder älter als 100 Jahre alt sind und im innerstädtischen Bereich liegen, könnten sich die Politiker, beide selbst keine Löwen-Fans, vorstellen. Das Grünwalder bezeichneten sie in dem Schreiben als "identitätsstiftenden Ort von hoher städtebaulicher und kultureller Bedeutung für ganz München".

Der Giesinger Bundestagsabgeordnete Sebastian Roloff.
Der Giesinger Bundestagsabgeordnete Sebastian Roloff. © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

An diesem Mittwoch nun war der Lärmschutz tatsächlich erstmals Thema in der Bundesregierung, wie die beiden Abgeordneten in einem Instagram-Video sagen. Und offenbar gibt es eine erste Einigung. Wie das Büro von Sebastian Roloff der AZ mitteilt, soll  "um mehr Abendspiele im Profifußball zu ermöglichen und mehr Rechtssicherheit für Abendspiele zu geben, die Möglichkeit eingeführt werden, bei bis zu sechs seltenen Ereignissen den Beginn der Nachtzeit um bis zu eine Stunde nach hinten zu verschieben."

Der neue Entwurf solle "Sportveranstaltungen flexibler machen und insbesondere verhindern, dass Sportvereine wegen Lärmschutzauflagen Spiele früher beenden oder auf attraktive Spielzeiten verzichten müssen", heißt es aus Berlin. Für Roloff, der selbst in der Grünwalder Nachbarschaft wohnt, ein guter erster Schritt in die richtige Richtung. Zur AZ sagt der SPD-Mann: "Ich begrüße es sehr, dass Bewegung in die Sache kommt und an praktischen Lösungen gearbeitet wird. Für eine zukunftsfähige Perspektive für das Grünwalder Stadion kann jede Erleichterung hilfreich sein. Ich setze mich deshalb auch weiterhin dafür ein, dass etwaige Hindernisse im Bundesrecht für den Ausbau des Grünwalder Stadions auf den Prüfstand kommen."

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  • 1970er Löwe vor 4 Stunden / Bewertung:

    Tja,da muss man sich aber schon fragen,warum dieses Thema bei großen Abfeiern des in Auftrag gegebenen,und für so positiv dargestellten Gutachten bisher jetzt mit keiner Silbe erwähnt wurde. Hat man im erstellten Gutachten vielleicht gedacht,ein Dach drüber zu setzen reicht aus,um bestehende Lärmschutz- Gesetze außer Kraft zu setzen?Schließlich war der Lärmschutz doch von Anfang an eines der bestimmensten Themen eines Ausbaus.Aber eigentlich ganz egal.Am Ende wird es sowieso auf 2 Szenarien rauslaufen.Entweder Olympia kommt und es gibt öffentliche Gelder zum Ausbau aber Sechzig kann den notwendigen Rest der Kosten nicht Aufbringen,ganz zu Schweigen davon das Sie eine Bank finden,die Ihnen ohne Rücklagen alles finanziert.Oder Olympia kommt nicht,beim nicht vergebenen Bankdarlehen bleibt es in dem Fall. In beiden Fällen werden Sie der Stadt, den Freistaat, dem Bund und der kapitalistische Bankenwelt die alleinige Schuld an Ihrer Luftschloss- Misere geben.Schuld sind immer die Anderen...

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