Führt Markus Kauczinski den TSV 1860 in die Zweite Liga, so wie 2023 Löwen-Gegner Wehen Wiesbaden?

Rückblende: Am 6. Juni 2023 hatte Markus Kauczinski mächtig was zu feiern. Er triumphierte mit dem SV Wehen Wiesbaden in der Aufstiegsrelegation durch einen 2:1-Auswärtssieg bei Arminia Bielefeld, das man zuvor per 4:0-Schützenfest in Wiesbaden aus der Brita-Arena geschossen hatte, und schaffte den umjubelten Sprung in die Zweite Liga.

Jetzt empfangen Kauczinski und seine Löwen, auch im Aufstiegsrennen der Dritten Liga, die Hessen am Samstag (16.30 Uhr/AZ-Liveticker) zum heißen Tanz auf Giesings Höhen.

Schöne Erinnerungen an die Aufstiegssaison

"Das war eine sehr schöne Zeit. Ich blicke gerne darauf zurück, obwohl man im Alltag leider wenig Zeit hat, zurückzublicken", sagte der Cheftrainer der Blauen vor dem Aufstiegskampf-Kracher der beiden Tabellennachbarn: Sechzig ist Sechster (48), Wiesbaden Achter (47).

2023 feierte der heutige Löwen-Trainer Kauczinski mit Wiesbaden den Aufstieg. © IMAGO/Ulrich Hufnagel

Satte 70 Punkte hatten Kauczinski und der SVWW in der Spielzeit 2022/23 gesammelt und waren als Drittliga-Vierter in die Relegation eingezogen, weil der SC Freiburg II als Zweiter keine Aufstiegsberechtigung hatte.

Aufstieg, Abstieg und der Blick nach vorn

"Das war eine sehr intensive und erfolgreiche Zeit mit dem Aufstieg in die Zweite Liga", erinnerte sich Kauczinski, verwies aber auch darauf, dass sich das Team nicht in der Zweiten Liga festsetzen konnte und er seinen Job schon in der Folgesaison wieder los war: "Leider haben wir es nicht geschafft, die Liga zu halten." Er sei aber ohnehin ein Typ, der lieber nach vorne blicke als zurück.

In Ordnung, Herr Kauczinski: Wie wär’s denn damit, diesen Coup mit 1860 zu wiederholen und dazu erst einmal am Samstag den alten Arbeitgeber aus dem Weg zu räumen? "Wir wollen alles geben, um zu gewinnen und unsere Fans am Ende glücklich zu machen", sagte der 56-Jährige über den ersten, für ihn vielleicht emotionalsten von mehreren Aufstiegskampf-Krachern in den nächsten Wochen. Auch Kauczinski muss zugeben: Die Aufregung steigt!

Kribbeln vor dem Aufstiegskampf

"Es geht nicht um Coolness oder Nervosität. Ich spüre ein Kribbeln und eine Vorfreude, weil es sich noch mal zuspitzt", gestand Kauczinski vor dem wichtigen Duell und geht von einem positiven Effekt aus: "Ich glaube, dass ich das auf die Mannschaft übertragen kann: dass man solch enge Situationen annimmt, sich darauf freut."

Was Gemeinsamkeiten und Unterschiede angeht, ging der Ex-Aufstiegscoach nicht in die Tiefe, zählte aber auf: "Die große Schnittmenge ist natürlich die Liebe zum Fußball: sowohl bei Wehen Wiesbaden als auch bei 1860 lieben die Leute ihren Verein leidenschaftlich, beide Klubs haben ein professionelles Umfeld." Und jetzt kommt das Aber: "Der größte Unterschied ist sicher, dass Sechzig als Traditionsverein eine viel größere Fanbase hat. Zahlenmäßig ist das was anderes als in Wiesbaden, wo man Mainz oder Frankfurt als Bundesligisten um sich herum hat."

Traditionsverein gegen Geheimfavoriten

Und damit zum aktuellen Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften, die jeweils ihre Rückkehr in die zweite Profifußball-Etage anstreben: Während 1860 schon seit Saisonbeginn die Bürde des Aufstiegsfavoriten tragen muss, sei der SVWW für Kauczinski "eher eine Art Geheimfavorit, der etwas unter dem Radar läuft, obwohl er die zweitbeste Rückrundenmannschaft ist." Und zwar eine, die seinen Sechzgern "alles abverlangen" werde.

Kauczinski kann wieder auf die österreichische Abwehrkante Raphael Schifferl bauen, den er direkt zurück in die Startelf beordern dürfte. Dazu hat sich der Gelsenkirchener festgelegt, dass Junglöwe Damjan Dordan den gelbgesperrten Kapitän Thore Jacobsen ersetzen soll. Ansonsten dürfte der Erfolgs-Tüftler seine fünfmalige Siegerelf weitgehend erhalten wollen.

Personelle Weichenstellungen vor dem Duell

"Im Moment würde ich nicht an Kevin Volland oder Sigurd Haugen herumrütteln", sagte Kauczinski und dürfte dies auch bei Abwehrchef Max Reinthaler unterlassen, obwohl Kapitän Jesper Verlaat wieder fit ist. Schließlich gehörte der Hüne aus Südtirol auch zu dem Team, das aus Kauczinski 2022/23 einen Aufstiegscoach machte. 2025/26 ebenfalls?