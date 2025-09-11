Aufstiege, Derbys und Europa: Lehmanns "Vision 2034" für den TSV 1860

Jens Lehmann zeigt Interesse an einer Übernahme der Anteile von Hasan Ismaik. Mit dem TSV 1860 hat der Ex-Nationaltorhüter Großes vor. Die AZ zeigt seine spektakulären Pläne auf.

Mit der Schlagzeile "Jens Lehmann will 1860 kaufen" hat die AZ vor zwei Tagen für gehörig Aufregung an der Grünwalder Straße 114 und im gesamten Löwen-Kosmos gesorgt.

Dabei ist die Nachricht, dass der ehemalige Weltklasse-Torhüter Interesse an den Sechzgern hat, nicht neu und stand bei der AZ und auch anderen Medien schon häufig im Fokus der Berichterstattung. Was war also passiert, dass sich sogar der neue Präsident Gernot Mang genötigt sah, voreilig etwas zu dementieren ("Da ist nichts dran"), was er eigentlich gar nicht dementieren kann?

Lehmann will mögliche Investoren mit Präsentationen überzeugen

Die AZ hatte schließlich nicht von Verhandlungen mit Sechzig oder Hasan Ismaik berichtet, sondern von Lehmanns weltweiter Suche nach passenden Investoren, um dem Jordanier seine Anteile abzukaufen. Und eben auch über Summen und die bislang unbekannten Pläne des 55-Jährigen, wie er im Falle eines Verkaufs den Klub umstrukturieren würde. Der Sommermärchen-Keeper würde gerne den Posten des Sportchefs ("Head of Sport") übernehmen, außerdem sieht sein Konzept vor, ein neues Stadion in München-Riem zu bauen.

Woher die AZ dies alles weiß? Weil diese und noch viel mehr Fakten in unterschiedlichen Präsentationen stehen, mit denen Lehmann aktuell rund um den Globus auf Investorensuche geht - und die unserer Redaktion vorliegen. Darin ist neben vielen interessanten Details und Namen vor allem schlüssig aufgeführt, welche Mittel aus seiner Sicht kurz-, mittel- und langfristig nötig wären, um 1860 wieder nach ganz oben zu bringen und damit in die für Investoren spannende Gewinnzone Bundesliga.

Die Lehmann-Pläne: Erstliga-Aufstieg, neue Arena und Europapokal

"Vision 2034", so heißt der für Fans wie auch mögliche Geldgeber interessanteste Teil des Lehmann-Konzepts. Sein Fahrplan für die Löwen lautet: "Promotion into 1. Bundesliga by 2029 (city derby time with FC Bayern)", "Opening of NEW multi purpose stadium in 2030" und "Qualification for UEFA European competition in 2034".

Übersetzt bedeutet das: 2029 Aufstieg in die Erste Liga, 2030 Eröffnung einer neuen Multifunktionsarena und 2034 dann der Einzug in einen europäischen Wettbewerb. Das klingt - wie vieles in diesem Konzept - ambitioniert, aber womöglich machbar. Viel komplizierter wird es sein, die passenden Geldgeber zu finden. Schlusswort Lehmann in einer seiner Präsentationen: "Let’s BUY IT!!" Schaun mer mal. . .