"Aufgabe viel zu groß": Lauth äußert sich über Sportdirektor-Posten beim TSV 1860

Während Manfred Paula eigentlich schon genug mit dem Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 zu tun hätte, muss er auch noch als Interimsgeschäftsführer agieren. Ein Ende ist bisher nicht in Sicht. Wie der Stand bei der Suche ist.

26. Oktober 2025 - 18:08 Uhr

Einer für den Posten als Sportdirektor? Ex-Löwe Benjamin Lauth äußerste sich zu einem möglichen Engagement beim Klub. © IMAGO