Während der Übertragung des Bayern-Sieges im DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln äußert sich Bastian Schweinsteiger über den TSV 1860. Er will das Derby zurück.

Wenn sich ein ehemaliger Roter das Derby gegen die Blauen zurückwünscht: Bastian Schweinsteiger, Ex-Bayern-Profi und Weltmeister von 2014, hat sich am Rande des DFB-Pokalduells des FC Bayern beim 1. FC Köln (4:1) über den TSV 1860 und eine möglichst baldige Rückkehr der Giesinger in die Bundesliga geäußert.

"Ich hoffe, dass es wieder bergauf geht", wünschte TV-Experte Schweinsteiger, der den Pokalerfolg seines Ex-Vereins bei den Geißböcken kommentierte, den Löwen: "Ich meine, für die Stadt München wieder so ein Derby zu haben, das habe ich ja ein paar Mal spielen dürfen, wäre schon gut. Deswegen: Auf geht’s, Löwen!"

Letztes Derby zwischen Bayern und 1860 gab es 2008 im Pokal

Das Bundesliga-Gründungsmitglied 1860 ist in der Saison 2003/04 aus der Erstklassigkeit verschwunden, aktuell begeht der Deutsche Meister von 1966 seine achte Drittliga-Saison in Serie. Das letzte Lokal-Derby hatte am 27. Februar 2008 stattgefunden, ebenfalls im DFB-Pokal: Damals hatte Sechzig mehr als unglücklich verloren, als Franck Ribery in der Nachspielzeit der Verlängerung des Viertelfinals einen unberechtigten Strafstoß zum 0:1-Endstand aus blauer Sicht verwandelte. Schweinsteiger war damals nicht im Kader, kann aber auf drei Bundesliga-Siege gegen 1860 zurückblicken.

Die Saison 1999/00 erinnert an die größten Erfolge der jüngeren Vereinshistorie des TSV: Damals hatte man die Roten unter Kult-Trainer Werner Lorant gleich zweimal in einer Saison besiegt (1:0, 2:1).