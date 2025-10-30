AZ-Plus

"Auf geht’s, Löwen!": Schweinsteiger-Appell an den TSV 1860 live im TV

Während der Übertragung des Bayern-Sieges im DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln äußert sich Bastian Schweinsteiger über den TSV 1860. Er will das Derby zurück.
Matthias Eicher |
Bastian SCHWEINSTEIGER, Fussball, DFB Pokal, 2.Hauptrunde, 1. FC Koeln - FC Bayern Muenchen am 29.10.2025 im Rhein-Energie-Stadion Koeln/ Deutschland. DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video Â *** Bastian SCHWEINSTEIGER, Soccer, DFB Pokal, 2 Hauptrunde, 1 FC Koeln FC Bayern Muenchen am 29 10 2025 im Rhein Energie Stadion Koeln Germany DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video Â © IMAGO/Malte Ossowski/Sven Simon

Wenn sich ein ehemaliger Roter das Derby gegen die Blauen zurückwünscht: Bastian Schweinsteiger, Ex-Bayern-Profi und Weltmeister von 2014, hat sich am Rande des DFB-Pokalduells des FC Bayern beim 1. FC Köln (4:1) über den TSV 1860 und eine möglichst baldige Rückkehr der Giesinger in die Bundesliga geäußert.

"Ich hoffe, dass es wieder bergauf geht", wünschte TV-Experte Schweinsteiger, der den Pokalerfolg seines Ex-Vereins bei den Geißböcken kommentierte, den Löwen: "Ich meine, für die Stadt München wieder so ein Derby zu haben, das habe ich ja ein paar Mal spielen dürfen, wäre schon gut. Deswegen: Auf geht’s, Löwen!"

Letztes Derby zwischen Bayern und 1860 gab es 2008 im Pokal

Das Bundesliga-Gründungsmitglied 1860 ist in der Saison 2003/04 aus der Erstklassigkeit verschwunden, aktuell begeht der Deutsche Meister von 1966 seine achte Drittliga-Saison in Serie. Das letzte Lokal-Derby hatte am 27. Februar 2008 stattgefunden, ebenfalls im DFB-Pokal: Damals hatte Sechzig mehr als unglücklich verloren, als Franck Ribery in der Nachspielzeit der Verlängerung des Viertelfinals einen unberechtigten Strafstoß zum 0:1-Endstand aus blauer Sicht verwandelte. Schweinsteiger war damals nicht im Kader, kann aber auf drei Bundesliga-Siege gegen 1860 zurückblicken.

Die Saison 1999/00 erinnert an die größten Erfolge der jüngeren Vereinshistorie des TSV: Damals hatte man die Roten unter Kult-Trainer Werner Lorant gleich zweimal in einer Saison besiegt (1:0, 2:1).

2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Kangaroo vor 39 Minuten / Bewertung:

    Das Derby würde ich als FCB-Fan auch gerne wieder erleben.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Kaiser Jannick vor einer Stunde / Bewertung:

    Basti Schweinsteiger ist wirklich ein angenehmer und sympathischer Mensch, dazu ist er einer der wenigen "Experten", die Ahnung haben und nicht nerven. Das kann man auch als Blauer gerne bestätigen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
