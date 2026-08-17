Auch der TSV 1860 nutzte es schon: Transfer-Tinder revolutioniert den Transfermarkt

Ein Partnerportal für Fußballprofis? Das gibt es. TransferRoom ermöglicht es Beratern und Vereinen Deals gezielter einzufädeln. Die AZ war auf einem Netzwerktreffen.

17. August 2026 - 15:55 Uhr

Auf dem TransferRoom-Event in Stuttgart vernetzen sich Vereinsverantwortliche mit Beratern. © TransferRoom