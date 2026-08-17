AZ-Plus

Auch der TSV 1860 nutzte es schon: Transfer-Tinder revolutioniert den Transfermarkt

Ein Partnerportal für Fußballprofis? Das gibt es. TransferRoom ermöglicht es Beratern und Vereinen Deals gezielter einzufädeln. Die AZ war auf einem Netzwerktreffen.
Kilian Kreitmair |
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Auf dem TransferRoom-Event in Stuttgart vernetzen sich Vereinsverantwortliche mit Beratern.
Auf dem TransferRoom-Event in Stuttgart vernetzen sich Vereinsverantwortliche mit Beratern. © TransferRoom

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