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Anführer Niederlechner steht wie kein Zweiter für Sechzigs Aufbruchstimmung – ein Detail stimmt aber noch nicht

Florian Niederlechner will vorangehen beim Neuanfang des TSV 1860, warnt aber nach dem 5:0 in Berglern im Toto-Pokal vor hohen Erwartungen. "Momentan brauchen wir nicht von Zielen reden."
Matthias Eicher
Ruben Stark |
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Florian Niederlechner ist Sechzigs neuer Anführer.
Florian Niederlechner ist Sechzigs neuer Anführer. © IMAGO/Ulrich Wagner

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