Anführer Niederlechner steht wie kein Zweiter für Sechzigs Aufbruchstimmung – ein Detail stimmt aber noch nicht

Florian Niederlechner will vorangehen beim Neuanfang des TSV 1860, warnt aber nach dem 5:0 in Berglern im Toto-Pokal vor hohen Erwartungen. "Momentan brauchen wir nicht von Zielen reden."

22. Juli 2026 - 17:22 Uhr

Florian Niederlechner ist Sechzigs neuer Anführer. © IMAGO/Ulrich Wagner