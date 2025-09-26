"Am Ende geht es nur... ": Der TSV 1860 München unter Druck zum Spiel gegen Aue

Gegen Erzgebirge Aue ist nicht nur Trainer Patrick Glöckner, sondern auch die Führungsspieler in der Pflicht. Florian Niederlechner: "Muss zu hundert Prozent vorangehen."

26. September 2025 - 15:06 Uhr

Ist gegen Erzgebirge Aue gefordert: Ersatzkapitän Florian Niederlechner. © IMAGO