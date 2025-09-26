AZ-Plus

"Am Ende geht es nur... ": Der TSV 1860 München unter Druck zum Spiel gegen Aue

Gegen Erzgebirge Aue ist nicht nur Trainer Patrick Glöckner, sondern auch die Führungsspieler in der Pflicht. Florian Niederlechner: "Muss zu hundert Prozent vorangehen."
Kilian Kreitmair |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1 Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Ist gegen Erzgebirge Aue gefordert: Ersatzkapitän Florian Niederlechner.
Ist gegen Erzgebirge Aue gefordert: Ersatzkapitän Florian Niederlechner. © IMAGO

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Mehr als 45% sparen!

Ihr Wiesn-Abo

+ Maß-Gutschein

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar