Alle Liga-Spiele der Löwen live! Gewinnen Sie Jahresabos von MagentaSport
Der Hype um den TSV 1860 kennt in der noch jungen Saison keine Grenzen. Der Start in die Spielzeit verlief vielversprechend, jetzt nimmt die Liga langsam Fahrt auf. MagentaSport zeigt alle Spiele der 3. Liga und somit auch jedes Löwen-Spiel live und in voller Länge.
Sie wollen jedes Sechzig-Spiel in der Liga sehen? Dann ist das Ihre Chance, denn gemeinsam mit MagentaSport verlost die Abendzeitung 3 x 1 Jahresabos für den Streamingdienst der Telekom (einzulösen bis 31.12.2025).
MagentaSport zeigt auch in der neuen Spielzeit der 3. Liga alle 380 Spiele live, 312 davon exklusiv im Pay-Angebot. Mit MagentaSport sehen Sie aber nicht nur alle Spiele der 3. Liga, sondern auch der Deutschen Eishockey-Liga (u.a. mit dem EHC Red Bull München), der Frauen-Bundesliga (u.a. mit den Frauen des FC Bayern), der Euroleague (u.a. mit dem FC Bayern Basketball) und vieles mehr live.
- Themen:
- TSV 1860 München
