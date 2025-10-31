Achterbahn der Gefühle: 1860-Vize-Kapitän Jacobsen über Höhen und Tiefen bei Sechzig

Thore Jacobsen, der Vize-Kapitän des TSV 1860, spricht im AZ-Interview über die blaue Achterbahnfahrt, die Rolle des neuen Trainers Markus Kauczinski, Erinnerungen an Magdeburg und das anstehende Duell gegen Energie Cottbus.

31. Oktober 2025 - 18:14 Uhr

Thore Jacobsen spielt seit Sommer 2024 für den TSV 1860 und ist seither auch Vizekapitän der Löwen. © sampics