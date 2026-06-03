Entscheidung bei 1860 München im Livestream: Absturz oder Rettung?
Neun Jahre nach dem Absturz in die Regionalliga könnte der TSV 1860 München erneut in den Amateurfußball abrutschen. Bis Mittwoch muss der Verein seine Liquidität nachweisen. Ob Investor Hasan Ismaik die Finanzierungslücke schließt, ist offen. Die Entscheidung könnte für die Löwen richtungsweisend sein. Alle Entwicklungen und Reaktionen gibt es ab 17 Uhr im Livestream von BR24Sport des Bayerischen Rundfunks.
Die Situation erinnert an den Absturz aus der 2. Bundesliga vor neun Jahren in die Regionalliga Bayern. Wieder ist Investor Hasan Ismaik die letzte Hoffnung der Löwen. Ein Rückblick auf 2017, der aus dem BR-Archivmaterial stammt.
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