Abstieg des TSV 1860 endgültig fix? DFB veröffentlicht Teilnehmerfeld für kommende Saison
Damit dürfte der Abstieg des TSV 1860 endgültig beschlossene Sache sein! Am Donnerstag hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) das Zulassungsverfahren für die kommende Drittliga-Saison abgeschlossen. Wie der Verband mitteilt, rückt der in der abgelaufenen Saison sportlich eigentlich abgestiegene TSV Havelse für die Löwen nach.
Zuletzt hatte Investor Hasan Ismaik noch Star-Anwalt Peter Gauweiler ins Boot geholt und wollte mit diesem unter anderem den Zwangsabstieg, der nach dem kurzfristig gekündigten Darlehen des Investors nötig geworden ist, verhindern.
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