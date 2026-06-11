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Abstieg des TSV 1860 endgültig fix? DFB veröffentlicht Teilnehmerfeld für kommende Saison

Gemeinsam mit Star-Anwalt Peter Gauweiler will Hasan Ismaik den Zwangsabstieg des TSV 1860 vor Gericht noch verhindern. Der DFB schafft derweil Fakten: Havelse rückt für die Löwen nach und tritt auch in der kommenden Saison in der 3. Liga an.
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Das Trainingsgelände des TSV 1860.
Das Trainingsgelände des TSV 1860. © IMAGO

Damit dürfte der Abstieg des TSV 1860 endgültig beschlossene Sache sein! Am Donnerstag hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) das Zulassungsverfahren für die kommende Drittliga-Saison abgeschlossen. Wie der Verband mitteilt, rückt der in der abgelaufenen Saison sportlich eigentlich abgestiegene TSV Havelse für die Löwen nach.

Zuletzt hatte Investor Hasan Ismaik noch Star-Anwalt Peter Gauweiler ins Boot geholt und wollte mit diesem unter anderem den Zwangsabstieg, der nach dem kurzfristig gekündigten Darlehen des Investors nötig geworden ist, verhindern.

+++ Mehr Infos in Kürze +++

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