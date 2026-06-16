Sean Dulic wechselt zur TSG Hoffenheim. Aufgrund des Zwangsabstieges in die Regionalliga bekommt der Klub keinen Cent für den Verteidiger.

Glückwunsch zum doppelten und dreifachen Aufstieg, Herr Dulic! Nach AZ-Informationen wird Sean Dulic, 21-jähriger Abwehrspieler des TSV 1860, bei einem Bundesligisten unterschreiben. Eine Spur führte zum FC Schalke 04, eine andere zur TSG 1899 Hoffenheim, die wohl den Zuschlag erhält. Das berichtete die AZ am Dienstag.

Dulic verabschiedet sich von Fans mit emotionaler Bilderreihe

Nun ist der Transfer fix! "Willkommen Sean", schreibt die TSG auf seiner Website. Der Youngster selbst sagt: "Die TSG Hoffenheim hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass der Klub junge Spieler bestmöglich fördert und entwickelt. Das hat für mich den Ausschlag gegeben, genau hier meine Karriere fortsetzen zu wollen." Zuvor verabschiedete sich Dulic von den Fans auf Instagram mit einer emotionalen Bilderstreite aus all den Jahren beim Löwen.

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Besonders bitter für seinen Ex-Arbeitgeber Sechzig (bis 30. Juni): Der gebürtige Münchner hatte ursprünglich noch einen Vertrag bis Sommer 2028 beim TSV ohne Ausstiegsklausel und galt nicht nur als Top-Talent, sondern auch als heiße Verkaufs-Aktie der Giesinger, beim Portal "Transfermarkt.de" hat er aktuell einen Marktwert von 1,2 Millionen Euro.

Die TSG Hoffenheim hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass der Klub junge Spieler bestmöglich fördert und entwickelt. Sean Dulic

Vertrag von Dulic hatte keine Gültigkeit mehr

Nach Sechzigs Zwangsabstieg in die Regionalliga hat Dulics Kontrakt allerdings seine Gültigkeit verloren und der Verteidiger konnte die Sechzger ablösefrei verlassen. Bitter! Dulic gilt als Urlöwe: Im Jahr 2014 war er vom FC Wacker in die Nachwuchsabteilung des TSV gewechselt und hat seitdem sämtliche Jugendteams durchlaufen. In der Saison 2024/25 war Dulic zum Senkrechtstarter bei den Profis geworden, 2025/26 hatte er aufgrund einer hartnäckigen Muskelverletzung nur in 23 Drittligaspielen auf dem Rasen gestanden (ein Tor, zwei Assists).

"Ich habe noch zwei Jahre Vertrag. Ich bin in München geboren, ich bin hier aufgewachsen. Das ist alles, was ich dazu sagen kann", hatte Dulic Ende April nach seinem Comeback beim 3:2-Heimsieg des TSV 1860 gegen den SSV Ulm 1846 erklärt und die Verbundenheit zu 1860 und der Stadt erklärt, aber kein Treuebekenntnis abgegeben. Nach dem Regionalliga-Fiasko ist dem aufstrebenden Löwen der Abschied wohl leichter gefallen – und Dulic kickt künftig gleich drei Ligen höher.