3. Liga: TSV 1860 München gegen FC Ingolstadt live im TV, Stream und Liveticker

Im Topspiel der 3. Liga empfängt der TSV 1860 am Montagabend den FC Ingolstadt. Ob im TV, Stream oder Liveticker - so können Sie das bayerische Duell live mitverfolgen.

München - Perfekter Auftakt für den TSV 1860! Mit einem 2:0-Erfolg gegen den Münchner Stadtrivalen FC Bayern II sind die Löwen eindrucksvoll in das neue Jahr gestartet.

Auch am kommenden Spieltag steht für das Team von Trainer Michael Köllner ein prestigeträchtiges Derby an: Am 18. Januar geht es für den TSV 1860 im Grünwalder Stadion gegen den FC Ingolstadt. Anpfiff ist um 19 Uhr.

3. Liga: TSV 1860 gegen FC Ingolstadt bei Magenta Sport

Der Drittliga-Kracher am Montagabend ist nicht im Free-TV zu sehen. Nur der kostenpflichtige Streamingdienst Magenta Sport zeigt das Match in voller Länge. Als Kunde der Telekom ist das Abo im ersten Jahr gratis, danach werden 4,83 Euro im Monat fällig. Ein Abo für Nicht-Telekom-Kunden kostet pro Monat 9,95 Euro (Jahresabo) bzw. einmalig für einen Monat 16,95 Euro.

3. Liga live: TSV 1860 gegen FC Ingolstadt im AZ-Liveticker

Es ist das Topspiel der 3. Liga: Der Tabellenzweite FC Ingolstadt ist zu Gast beim Drittplatzierten TSV 1860. Die Löwen befinden sich weiter im Aufwind, durch den Sieg gegen den roten Erzrivalen sind die Sechzger nun seit vier Spielen ungeschlagen und holten insgesamt zehn der zwölf möglichen Punkte. Gibt es auch gegen die "Schanzer" Grund zum Jubeln?

Das Spiel zwischen den Löwen und Ingolstadt können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker mitverfolgen.