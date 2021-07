3. Liga live: TSV 1860 München gegen SV Wehen Wiesbaden im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem knappen Auftaktsieg gegen Würzburg (1:0) kann der TSV 1860 gegen den SV Wehen Wiesbaden am 31. Juli die nächsten drei Punkte holen. So können Sie die Partei live sehen.

München - Der Saisonauftakt ist geglückt, am 31. Juli geht es für den TSV 1860 weiter in der Mission Aufstieg in die 2. Bundesliga. Das Team von Trainer Michael Köllner muss gegen den SV Wehen Wiesbaden ran.

Zum letzten Mal standen sich beide Teams im Mai gegenüber und trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden.

3. Liga live: TSV 1860 gegen SV Wehen Wiesbaden im Stream

Können die Sechzger dieses Mal gewinnen? Das erste Auswärtsspiel des TSV 1860 in der neuen Saison wird auf dem kostenpflichtigen Streamingdienst Magenta Sport übertragen und ist dort in voller Länge zu sehen.

3. Liga live: TSV 1860 gegen Wehen Wiesbaden im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen den Löwen und Wehen Wiesbaden können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.