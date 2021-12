3. Liga live: Würzburger Kickers gegen TSV 1860 München im TV, Livestream und Liveticker

Vor Beginn der vierwöchigen Spielpause ist der TSV 1860 am Montag ein letztes Mal in diesem Jahr in der 3. Liga gefordert. Zum Auftakt der Hinrunde sind die Löwen zu Gast bei den Würzburger Kickers. So können Sie die Partie live verfolgen.

18. Dezember 2021 - 13:20 Uhr | AZ

Das Spiel der Löwen gegen die Würzburger Kickers wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild) © IMAGO / Thomas Frey