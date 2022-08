3. Liga live: Viktoria Köln gegen TSV 1860 München im TV, Livestream und Liveticker

Der sechste Spieltag in der 3. Liga steht an. Der TSV 1860 gastiert am Samstag bei Viktoria Köln und will seine fulminante Startserie mit einem weiteren Dreier fortsetzen. So können Sie das Spiel live mitverfolgen.

22. August 2022 - 15:58 Uhr | AZ

Das Spiel der Löwen bei Viktoria Köln überträgt der Bayerische Rundfunk live im Free-TV. (Symbolbild) © imago images/Zink