3. Liga live: VfL Osnabrück gegen TSV 1860 München im TV, Liveticker und Stream

Der TSV 1860 trifft auf den VfL Osnabrück. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 25. Januar live mitverfolgen können.

Das Spiel der Löwen gegen Osnabrück wird nicht im Free-TV übertragen.

Der 21. Spieltag in der 3. Liga steht an. Nach dem 1:1 gegen Rot-Weiss Essen möchten die Löwen den ersten Sieg des Jahres einfahren. Der TSV 1860 trifft auf den VfL Osnabrück.

Anpfiff der Begegnung zwischen 1860 und Osnabrück ist am Sonntag, 25. Januar, um 16.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

3. Liga live: Wird das Spiel des TSV 1860 gegen Osnabrück im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel der Löwen gegen Osnabrück läuft nicht im Free-TV.

3. Liga live: Auf der Streaming-Plattform Magenta Sport

Die Partie zwischen dem VfL Osnabrück und dem TSV 1860 wird ausschließlich auf der Plattform Magenta Sport übertragen.

3. Liga live: VfL Osnabrück gegen TSV 1860 München im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem TSV 1860 München können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.