3. Liga live: VfL Osnabrück gegen TSV 1860 München im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem 6:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg II ist der TSV 1860 am Samstag erneut in der 3. Liga gefordert. Die Löwen müssen nach Osnabrück. So können Sie die Partie live verfolgen.

31. Oktober 2021 - 16:01 Uhr | AZ

Das Spiel der Löwen bei Osnabrück wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild) © IMAGO / Thomas Frey

München - Ist der Knoten beim TSV 1860 geplatzt? Nach dem Pokal-Coup gegen Schalke 04 (1:0) und dem 6:0-Erfolg gegen Freiburg II in der 3. Liga müssen die Löwen am kommenden Samstag gegen den VfL Osnabrück ran. Können die Sechzger den dritten Sieg in Folge einfahren? In der Tabelle liegen die Löwen auf Rang 13, die Niedersachsen auf Rang fünf – beide Mannschaften haben 13 Spiele auf dem Konto. So können Sie die Partie der Löwen gegen Osnabrück live verfolgen. Anpfiff ist um 14 Uhr! Lesen Sie auch "Wir brauchen jetzt aber auch nicht durchdrehen": Mölders drückt auf die ... X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 3. Liga live: VfL Osnabrück gegen TSV 1860 bei Magenta Sport Der kostenpflichtige Streamingdienst Magenta Sport zeigt die Partie der Sechzger in Osnabrück in voller Länge. Zusätzlich zu dem bereits bekannten Abo können die Spiele auch bei "OneFootball" einzeln gebucht werden. Vorerst werden die Partien allerdings lediglich auf dem Smartphone und Tablet gestreamt. Sechzig bei Osnabrück im AZ-Liveticker Das Spiel zwischen den Löwen und Osnabrück können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.