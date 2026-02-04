3. Liga live: VfB Stuttgart II gegen TSV 1860 München im Liveticker und Stream

Der TSV 1860 trifft auf den VfB Stuttgart II. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 7. Februar live mitverfolgen können.

Der 23. Spieltag in der 3. Liga steht an. Nach drei Remis in Folge möchten die Löwen endlich den ersten Sieg des Jahres einfahren. Der TSV 1860 trifft auf den VfB Stuttgart II.

Anpfiff der Begegnung zwischen 1860 und Stuttgart II ist am Samstag, 7. Februar, um 16.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

3. Liga live: Wird das Spiel des VfB Stuttgart gegen den TSV 1860 im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel der Löwen gegen Stuttgarts Reserve läuft nicht im Free-TV.

3. Liga live: Auf der Streaming-Plattform Magenta Sport

Die Partie zwischen dem VfB Stuttgart II und dem TSV 1860 wird ausschließlich auf der Plattform Magenta Sport übertragen.

3. Liga live: TSV 1860 München gegen VfB Stuttgart II im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart II und dem TSV 1860 München können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.