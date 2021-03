3. Liga live: VfB Lübeck gegen TSV 1860 im Stream und Ticker

Für den TSV 1860 geht es am Mittwoch in der 3. Liga mit dem Auswärtsspiel beim VfB Lübeck weiter. So können Sie das Spiel live verfolgen.

16. März 2021 - 08:57 Uhr | AZ

Das Spiel der Löwen in Lübeck wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild) © IMAGO / Thomas Frey

München - Am Mittwoch (17. März) ist der TSV 1860 zu Gast beim VfB Lübeck. Nach dem fulminanten 4:0-Auswärtssieg in Halle haben die Löwen ihre Aufstiegschance gewahrt. Bei Drittliga-Schlusslicht Lübeck gilt es nun nachzulegen. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr! 3. Liga live: VfB Lübeck gegen TSV 1860 bei Magenta Sport Das Auswärtsspiel der Sechzger ist nicht im Free-TV zu sehen. Der kostenpflichtige Streamingdienst Magenta Sport zeigt die Partie aber in voller Länge. Als Kunde der Telekom ist das Abo im ersten Jahr gratis, danach werden 4,83 Euro im Monat fällig. Ein Abo für Nicht-Telekom-Kunden kostet pro Monat 9,95 Euro (Jahresabo) bzw. einmalig für einen Monat 16,95 Euro. 3. Liga live: VfB Lübeck gegen TSV 1860 im AZ-Liveticker Das Spiel zwischen den Löwen und Lübeck können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker mitverfolgen. TSV 1860 gegen Dynamo Dresden live und frei empfangbar bei Magenta Sport Dafür wird das übernächste Spiel der Sechzger definitiv frei empfangbar sein: Magenta Sport zeigt das Spitzenspiel zwischen dem TSV 1860 und Dynamo Dresden am 22. März (19 Uhr) gratis und frei verfügbar für alle! Sascha Bandermann begrüßt seine Gäste 18.30 Uhr zum Montagsspiel. Alexander Klich kommentiert die Partie, als Experte fungiert Rudi Bommer.