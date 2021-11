3. Liga live: TSV Havelse gegen den TSV 1860 München im TV, Livestream und Liveticker

Der TSV 1860 im Aufwind: Nach dem Sieg gegen Duisburg soll nun auch gegen Tabellenschlusslicht Havelse ein Sieg her. So können Sie die Partie am kommenden Samstag live verfolgen.

22. November 2021 - 14:58 Uhr | AZ

Das Spiel der Löwen gegen Havelse wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild) © IMAGO / Thomas Frey

München - Kann der TSV 1860 jetzt nachlegen? Nach dem spektakulären 3:2-Sieg gegen den MSV Duisburg wartet mit dem TSV Havelse nun das Tabellenschlusslicht der 3. Liga auf die Löwen. Bei einem erneuten Dreier könnte sich die Mannschaft von Trainer Michael Köllner im Tabellenmittelfeld festbeißen. Aktuell stehen die Sechzger mit 20 Punkten aus 15 Spielen auf dem zwölften Tabellenplatz. Havelse kommt auf elf Zähler. 3. Liga live: TSV Havelse gegen TSV 1860 bei Magenta Sport Das Spiel gegen den 20. der 3. Liga wird nicht im Free-TV übertragen. Der kostenpflichtige Streamingdienst Magenta Sport zeigt die Partie der Sechzger gegen Havelse aber in voller Länge. Zusätzlich zu dem bereits bekannten Abo können die Spiele auch bei "OneFootball" einzeln gebucht werden. Vorerst werden die Partien allerdings lediglich auf dem Smartphone und Tablet gestreamt. Havelse gegen Sechzig im AZ-Liveticker Das Spiel zwischen den Löwen und Havelse können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.