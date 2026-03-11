3. Liga live: TSV 1860 München gegen Wehen Wiesbaden im Liveticker und Stream

Der TSV 1860 trifft am Samstag auf Wehen Wiesbaden. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 14. März live mitverfolgen können.

Das Spiel der Löwen gegen Wiesbaden wird nicht im Free-TV, sondern ausschließlich bei Magenta Sport übertragen.

Der 29. Spieltag in der 3. Liga steht an. Die Löwen wollen nach dem Auswärtssieg in Köln den sechsten Dreier in Folge einfahren. Der TSV 1860 trifft daheim auf Wehen Wiesbaden.

Anpfiff der Begegnung zwischen 1860 und Wiesbaden ist am Samstag, 14. März, um 16.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

3. Liga live: Wird das Spiel des TSV 1860 gegen Wehen Wiesbaden im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel der Löwen gegen Wiesbaden läuft nicht im Free-TV.

3. Liga live: Auf der Streaming-Plattform Magenta Sport

Die Partie zwischen dem TSV 1860 und Wehen Wiesbaden wird ausschließlich auf der Plattform Magenta Sport übertragen.

3. Liga live: TSV 1860 München gegen Wehen Wiesbaden im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Wehen Wiesbaden können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.