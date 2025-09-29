3. Liga live: TSV 1860 München gegen Viktoria Köln im TV, Liveticker und Stream
Der 9. Spieltag in der 3. Liga steht an. Nach dem 0:2 gegen Aue wollen die Löwen endlich wieder punkten. Der TSV 1860 trifft daheim auf Viktoria Köln.
Anpfiff der Begegnung zwischen 1860 und Köln ist am Mittwoch, 1. Oktober, um 19 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.
3. Liga live: Wird das Spiel des TSV 1860 gegen Köln im Free-TV gezeigt?
Nein, das Spiel der Löwen gegen Viktoria Köln läuft nicht im Free-TV.
3. Liga live: Auf der Streaming-Plattform Magenta Sport
Die Partie zwischen dem TSV 1860 und Viktoria Köln wird auch auf der Plattform Magenta Sport übertragen.
3. Liga live: TSV 1860 gegen Köln im AZ-Liveticker
Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Köln können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.
