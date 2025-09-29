AZ-Plus

3. Liga live: TSV 1860 München gegen Viktoria Köln im TV, Liveticker und Stream

Der TSV 1860 trifft auf Viktoria Köln. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 1. Oktober live mitverfolgen können.
Das Spiel der Löwen gegen Köln wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild)
Das Spiel der Löwen gegen Köln wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild)
Der 9. Spieltag in der 3. Liga steht an. Nach dem 0:2 gegen Aue wollen die Löwen endlich wieder punkten. Der TSV 1860 trifft daheim auf Viktoria Köln.

Anpfiff der Begegnung zwischen 1860 und Köln ist am Mittwoch, 1. Oktober, um 19 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen. 

3. Liga live: Wird das Spiel des TSV 1860 gegen Köln im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel der Löwen gegen Viktoria Köln läuft nicht im Free-TV.

3. Liga live: Auf der Streaming-Plattform Magenta Sport

Die Partie zwischen dem TSV 1860 und Viktoria Köln wird auch auf der Plattform Magenta Sport übertragen. 

3. Liga live: TSV 1860 gegen Köln im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Köln können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.

156 Kommentare
Artikel kommentieren
  • meingottwalter am 27.02.2025 07:31 Uhr / Bewertung:

    Die suchen sich doch schon alle neue Vereine und haben längst aufgegeben. Verlieren gegen die eigene U21!

    Antworten
  • Manulito 60 am 24.02.2025 15:46 Uhr / Bewertung:

    Wo ziehen die bloß immer die Trainer her🙈 und wenn die nicht aufpassen....dann steigst noch ab, obwohl wenn einmal ein vernünftiger Trainer da wäre, ( der die Jungs mal richtig heiß macht) bestimmt eher in der oberen Region [ die sind doch auch ned besser] zu finden wärst😜 als wieder gegen den Abstieg spielst...eigentlich schade😭

    Manulito

    Antworten
  • meingottwalter am 27.02.2025 07:32 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Manulito 60

    Die steigen ab. Wo und wie wollen die denn noch Punkte holen?

    Antworten
