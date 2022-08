3. Liga live: TSV 1860 München gegen VfB Oldenburg im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Pokal-Aus steht für den TSV 1860 wieder der Liga-Alltag auf dem Programm. Gegner am zweiten Spieltag ist der VfB Oldenburg. So können Sie die Partie live sehen.

München - Der Auftakt ist gelungen: Zum Liga-Start gab es für den TSV 1860 einen 4:3-Erfolg bei Dynamo Dresden, nun steht das nächste Spiel in der Dritten Liga an. Am Samstag (6. August) empfangen die Löwen den VfB Oldenburg im Grünwalder Stadion. Gegen den Aufsteiger sollen die nächsten drei Punkte her.

So können Sie die Partie der Löwen gegen Oldenburg am Samstag live verfolgen. Anstoß ist um 14 Uhr.

TSV 1860 gegen VfB Oldenburg live im Free-TV im BR

Die gute Nachricht für die Löwen-Fans: Das Spiel der Sechzger gegen Oldenburg lässt sich auch ohne Pay-TV-Abo verfolgen. Der BR überträgt die Partie auf Giesings Höhen sowohl im frei empfangbaren Fernsehen als auch im Livestream. Die Übertragung beginnt um kurz vor 14 Uhr.

Löwen gegen Oldenburg live bei Magenta Sport

Wie auch in den vergangenen Spielzeiten besitzt der Streaming-Anbieter Magenta Sport auch für diese Saison wieder die Übertragungsrechte für die 3. Liga – so also auch für alle Partien des TSV 1860. Zum Anschauen ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.

TSV 1860 gegen VfB Oldenburg im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger gegen Oldenburg können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.