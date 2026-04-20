3. Liga live: TSV 1860 München gegen Ulm im TV, Liveticker und Stream

Der TSV 1860 trifft im Grünwalder Stadion auf den SSV Ulm. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 25. April live mitverfolgen können.

Das Spiel gegen Ulm wird auch im Free-TV übertragen. (Symbolbild)

Der 35. Spieltag in der 3. Liga steht an. Die Löwen wollen nach dem sechsten sieglosen Spiel in Folge endlich wieder drei Punkte einfahren. Der TSV 1860 trifft im Grünwalder Stadion auf den SSV Ulm.

Anpfiff der Begegnung zwischen 1860 gegen Ulm ist am Samstag, 25. April, um 14 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

3. Liga live: Wird das Spiel 1860 gegen Ulm im Free-TV gezeigt?

Ja, das Spiel der Löwen gegen Ulm läuft im Free-TV. Der BR startet mit der Übertragung um 14 Uhr. Parallel dazu gibt es einen Livestream, der unter BR24Sport im Web, über die BR24-App sowie in der ARD Mediathek abrufbar ist.

Wird das Spiel auch auf der Streaming-Plattform Magenta Sport gezeigt?

Die Partie zwischen dem TSV 1860 und Ulm wird auch auf der Plattform Magenta Sport übertragen.

3. Liga live: TSV 1860 München gegen SSV Ulm im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und dem SSV Ulm können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.