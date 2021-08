3. Liga live: TSV 1860 München gegen Türkgücü München im TV, Livestream und Liveticker

Am 3. Spieltag der 3. Liga trifft der TSV 1860 auf Türkgücü München. So können Sie die Partei live im TV sehen.

München - Es geht weiter Schlag auf Schlag! Nach dem Elfmeterkrimi gegen Darmstadt 98 am vergangenen Freitag und dem Toto-Pokal-Erfolg am Mittwoch geht es für den TSV 1860 wieder in der 3. Liga weiter. Am Samstag kommt es im Grünwalder Stadion zum prestigeträchtigen Duell gegen den Stadtrivalen Türkgücü München. Anpfiff im Münchner Derby ist um 14 Uhr!

3. Liga live: TSV 1860 gegen Türkgücü München im Free-TV

Gute Nachrichten für alle Löwen-Fans! Das Spiel des TSV 1860 gegen Türkgücü ist im Free-TV zu sehen. Das BR Fernsehen zeigt das Münchner Stadtderby sowohl im TV als auch online im Livestream. Moderiert wird die Übertragung von Dominik Vischer, Kommentator ist Florian Eckl.

3. Liga live: TSV 1860 gegen Türkgücü München bei Magenta Sport

Auch der kostenpflichtige Streamingdienst Magenta Sport zeigt die Partie in voller Länge. Zusätzlich zu dem bereits bekannten Abo können die Spiele seit neuestem auch bei bei "OneFootball" einzeln gebucht werden. Vorerst werden die Partien allerdings lediglich auf dem Smartphone und Tablet gestreamt.

3. Liga live: TSV 1860 gegen Türkgücü München im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen den Löwen und Türkgücü können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.