Der TSV 1860 trifft auf die TSG Hoffenheim II. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 27. Februar live mitverfolgen können.

Das Spiel der Löwen gegen Hoffenheim II wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild)

Der 26. Spieltag in der 3. Liga steht an. Nach dem Heimerfolg gegen Hansa Rostock wollen die Löwen ihre Siegesserie auswärts ausbauen. Der TSV 1860 trifft in Sinsheim auf die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim.

Anpfiff der Begegnung zwischen 1860 und Hoffenheim II ist am Freitag, 27. Februar, um 19 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

3. Liga live: Wird das Spiel des TSV 1860 gegen TSG Hoffenheim II im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel der Löwen gegen Hoffenheim II läuft nicht im Free-TV.

3. Liga live: Auf der Streaming-Plattform Magenta Sport

Die Partie zwischen dem TSV 1860 und Hoffenheim II wird ausschließlich auf der Plattform Magenta Sport übertragen.

3. Liga live: TSV 1860 München gegen TSG Hoffenheim II im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Hoffenheim II können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.