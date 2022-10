3. Liga live: TSV 1860 München gegen SV Wehen Wiesbaden im TV, Livestream und Liveticker

Am 13. Spieltag der Dritten Liga empfängt der Tabellenzweite TSV 1860 den Vierten SV Wehen Wiesbaden. Die AZ zeigt, wie Sie das Spiel am Samstag live sehen können.

München - War der ein Befreiungsschlag, ein Fingerzeig für die nächsten Herausforderungen im Aufstiegskampf?

In jedem Fall haben die Löwen nach dem 1:1 bei Borussia Dortmund II und dem 1:2 gegen den FC Ingolstadt – es war die erste Heimniederlage der Saison – eine Reaktion gezeigt.

Nun will der TSV 1860 (26 Punkte) mit einem Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden (21) seine hervorragende Ausgangsposition bestätigen und einen direkten Konkurrenten auf Distanz halten. Anpfiff im Grünwalder Stadion ist am Samstag (22. Oktober) um 14 Uhr – so können Sie die Partie live mitverfolgen.

TSV 1860 live: Läuft das Spiel gegen Wehen Wiesbaden im Free-TV?

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 und dem SV Wehen Wiesbaden läuft nicht im Free-TV, das Bayerische Fernsehen überträgt die Partie nicht.

TSV 1860 gegen SV Wehen Wiesbaden live bei Magenta Sport

Wie sämtliche Drittliga-Spiele können Fans auch das Duell zwischen den Löwen und dem SV Wehen Wiesbaden live beim Pay-TV-Anbieter "Magenta Sport" verfolgen. Möglich ist ein Stream unter anderem via Smartphone, Tablet, PC oder Smart-TV. Die Übertragung beginnt um 13.45 Uhr.

TSV 1860 gegen Wehen Wiesbaden im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger gegen den SV Wehen Wiesbaden können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.