Der TSV 1860 trifft auf den SV Waldhof Mannheim. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 4. April live mitverfolgen können.

Das Spiel gegen Mannheim wird auch im Free-TV übertragen. (Symbolbild)

Der 31. Spieltag in der 3. Liga steht an. Die Löwen wollen nach der Niederlage in Duisburg wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Der TSV 1860 trifft im Grünwalder Stadion auf den SV Waldhof Mannheim.

Anpfiff der Begegnung zwischen 1860 und Mannheim ist am Samstag, 4. April, um 14 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

3. Liga live: Wird das Spiel 1860 gegen Mannheim im Free-TV gezeigt?

Ja, das Spiel der Löwen gegen Mannheim läuft im Free-TV. Der BR startet mit der Übertragung um 14 Uhr. Parallel dazu gibt es einen Livestream, der unter BR24Sport im Web, über die BR24-App sowie in der ARD Mediathek abrufbar ist.

Wird das Spiel auch auf der Streaming-Plattform Magenta Sport gezeigt?

Die Partie zwischen dem TSV 1860 und Waldhof Mannheim wird auch auf der Plattform Magenta Sport übertragen.

3. Liga live: TSV 1860 gegen Waldhof Mannheim im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und dem SV Waldhof Mannheim können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.