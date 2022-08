3. Liga live: TSV 1860 München gegen SV Meppen im TV, Livestream und Liveticker

Englische Woche für den TSV 1860: Am Dienstag empfangen die Löwen den SV Meppen im Grünwalder Stadion. So können Sie die Partie live sehen.

München - Der Auftakt ist gelungen – und wie: Nachdem der TSV 1860 auf den 4:3-Erfolg bei Dynamo Dresden ein 1:0 gegen den VfL Oldenburg draufgesetzt hat, steht nur drei Tage später das nächste Spiel in der Dritten Liga an. Am Dienstag (9. August) empfangen die Löwen den SV Meppen im Grünwalder Stadion. Meppen ist mit einem 1:1-Unentschieden gegen Oldenburg und einem 3:0-Sieg gegen Zwickau auch gut in die neue Saison gekommen. Holen sich Köllners Jungs gegen die Niedersachsen den dritten Dreier in Folge?

So können Sie die Partie der Löwen gegen Meppen am Dienstag live verfolgen. Anstoß ist um 19 Uhr.

TSV 1860 gegen SV Meppen nicht live im Free-TV

Anders als das letzte Spiel gegen Oldenburg lässt sich die Partie des TSV 1860 gegen Meppen nicht ohne Pay-TV-Abo anschauen.

Löwen gegen Meppen live bei Magenta Sport

Wie in den vergangenen Spielzeiten besitzt der Streaming-Anbieter Magenta Sport auch für diese Saison wieder die Übertragungsrechte für die 3. Liga – so also auch für alle Partien des TSV 1860. Zum Anschauen ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.

TSV 1860 gegen Meppen im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger gegen Meppen können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.