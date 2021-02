3. Liga live: TSV 1860 München gegen SpVgg Unterhaching im Stream und Liveticker

Für den TSV 1860 geht es am Freitag in der 3. Liga mit dem S-Bahn-Derby gegen die SpVgg Unterhaching weiter. So können Sie das Spiel live verfolgen.

23. Februar 2021 - 09:12 Uhr | AZ

Das Spiel der Löwen gegen Unterhaching wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild) © IMAGO / Thomas Frey

München - Am kommenden Freitag (26.02.) empfängt der TSV 1860 die SpVgg Unterhaching im Grünwalder Stadion. Nach der bitteren 1:2-Niederlage in Saarbrücken und dem dritten Spiel in Folge ohne Dreier brauchen die Löwen im S-Bahn-Derby unbedingt einen Sieg, um weiterhin Anschluss an die Aufstiegsplätze zu halten. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr! 3. Liga live: TSV 1860 gegen Unterhaching im Livestream bei Magenta Sport Das Heimspiel der Sechzger ist diesmal nicht im Free-TV zu sehen. Der kostenpflichtige Streamingdienst Magenta Sport zeigt die Partie aber in voller Länge. Als Kunde der Telekom ist das Abo im ersten Jahr gratis, danach werden 4,83 Euro im Monat fällig. Ein Abo für Nicht-Telekom-Kunden kostet pro Monat 9,95 Euro (Jahresabo) bzw. einmalig für einen Monat 16,95 Euro. Lesen Sie auch Abwehrsorgen beim TSV 1860: Salger und Willsch fehlen gegen Unterhaching ... 3. Liga live: TSV 1860 gegen Unterhaching im AZ-Liveticker Das Spiel zwischen den Löwen und Haching können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker mitverfolgen.