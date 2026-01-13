3. Liga live: TSV 1860 München gegen Rot-Weiss Essen im TV, Liveticker und Stream

Der TSV 1860 trifft auf Rot-Weiss Essen. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 17. Januar live mitverfolgen können.

Das Spiel der Löwen gegen Essen wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild)

Der 20. Spieltag in der 3. Liga steht an. Nach der Winterpause möchten die Löwen nochmal oben angreifen und im Aufstiegskampf mitmischen. Der TSV 1860 trifft auf Rot-Weiss Essen.

Anpfiff der Begegnung zwischen 1860 und Essen ist am Samstag, 17. Januar, um 14 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

3. Liga live: Wird das Spiel des TSV 1860 gegen Essen im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel der Löwen gegen Essen läuft nicht im Free-TV.

3. Liga live: Auf der Streaming-Plattform Magenta Sport

Die Partie zwischen dem TSV 1860 und Rot-Weiss Essen wird ausschließlich auf der Plattform Magenta Sport übertragen.

3. Liga live: TSV 1860 gegen Rot-Weiss Essen im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Essen können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.