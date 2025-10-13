3. Liga live: TSV 1860 München gegen MSV Duisburg im TV, Liveticker und Stream

Der TSV 1860 trifft auf den MSV Duisburg. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 19. Oktober live mitverfolgen können.

Der 11. Spieltag in der 3. Liga steht an. Nach dem 0:1 gegen Wiesbaden wollen die Löwen nach der Länderspielpause endlich wieder gewinnen. Der TSV 1860 trifft auf den MSV Duisburg

Anpfiff der Begegnung zwischen 1860 und Duisburg ist am Sonntag, 19. Oktober, um 16.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

3. Liga live: Wird das Spiel des TSV 1860 gegen Duisburg im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel der Löwen gegen Duisburg läuft nicht im Free-TV.

3. Liga live: Auf der Streaming-Plattform Magenta Sport

Die Partie zwischen dem TSV 1860 und dem MSV Duisburg wird auch auf der Plattform Magenta Sport übertragen.

3. Liga live: TSV 1860 gegen MSV Duisburg im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Duisburg können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.