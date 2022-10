3. Liga live: TSV 1860 München gegen FC Ingolstadt im TV, Livestream und Liveticker

Am elften Spieltag der Dritten Liga empfängt der TSV 1860 den FC Ingolstadt. Die AZ zeigt, wie Sie das bayerische Derby am Samstag live sehen können.

München - Die Löwen an der Spitze! Weil Verfolger Elversberg patzte und der TSV 1860 gegen Borussia Dortmund II einen Punkt holte, stehen die Sechzger derzeit alleine auf dem ersten Tabellenplatz. Geht es nach Michael Köllner und seinen Spielern, soll das natürlich auch so bleiben.

Doch die nächste Aufgabe wird keineswegs einfach: Am elften Spieltag empfangen die Löwen die Gäste aus Ingolstadt zum bayerischen Derby. Die "Schanzer" peilen den direkten Wiederaufstieg in Liga zwei an – dorthin also, wo auch Sechzig endlich wieder hinmöchte.

Anpfiff am Samstag im Grünwalder Stadion ist um 14 Uhr – so können Sie die Partie live mitverfolgen.

TSV 1860 live: Läuft das Spiel gegen Ingolstadt im Free-TV?

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 und dem FC Ingolstadt läuft im Free-TV! Der BR zeigt die Partie live – Kommentator auf Giesings Höhen ist Florian Eckl, Dominik Vischer moderiert die Sendung. Die Partie der Löwen ist auch im BR-Livestream zu sehen.

TSV 1860 gegen FC Ingolstadt live bei Magenta Sport

Wie sämtliche Drittliga-Spiele können Fans auch das Duell zwischen den Löwen und Ingolstadt live beim Pay-TV-Anbieter "Magenta Sport" verfolgen. Möglich ist ein Stream unter anderem via Smartphone, Tablet, PC oder Smart-TV. Die Übertragung beginnt um 13.45 Uhr.

1860 gegen Ingolstadt im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger gegen Ingolstadt können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.