3. Liga live: TSV 1860 München gegen FC Ingolstadt 04 im Liveticker und Stream

Der TSV 1860 trifft zu Hause im Grünwalder Stadion auf den FC Ingolstadt. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 9. Mai live mitverfolgen können.

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Der 37. Spieltag in der 3. Liga steht an. Nach dem Remis in Schweinfurt wollen die Löwen im oberbayrischen Derby gegen Ingolstadt wieder einen Sieg einfahren. Der TSV 1860 trifft zu Hause auf den FC Ingolstadt 04.

Anpfiff der Begegnung zwischen 1860 gegen Ingolstadt ist am Samstag, 9. Mai, um 14 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

3. Liga live: Wird das Spiel 1860 gegen Ingolstadt im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel der Löwen gegen Ingolstadt läuft nicht im Free-TV.

Wird das Spiel auf der Streaming-Plattform Magenta Sport gezeigt?

Die Partie zwischen dem TSV 1860 und dem FC Ingolstadt wird ausschließlich auf der Plattform Magenta Sport übertragen.

3. Liga live: TSV 1860 gegen Ingolstadt 04 im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 und dem FC Ingolstadt 04 können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.