3. Liga live: TSV 1860 München gegen Erzgebirge Aue im TV, Livestream und im AZ-Liveticker

Nach dem Topspiel gegen Elversberg wartet nun der Tabellenletzte Erzgebirge Aue auf die Löwen. Die AZ zeigt, wie Sie das Heimspiel des TSV 1860 live sehen können.

München - Die Serie ist dahin, am vergangenen Wochenende hat der TSV 1860 seine erste Liga-Niederlage in dieser Saison hinnehmen müssen. Beim starken Aufsteiger SV Elversberg gab es eine bittere 1:4-Klatsche. Durch die Pleite ist die Mannschaft von Trainer Michael Köllner auch vom Spitzenplatz in der Tabelle abgerutscht.

Die Sechzger wollen nun Wiedergutmachung leisten – da trifft es sich möglicherweise gut, dass am Freitag das aktuelle Tabellenschlusslicht Erzgebirge Aue ins Grünwalder Stadion kommt. Die Gäste haben nach acht Spielen lediglich drei Punkte auf dem Konto. Zum Vergleich: Die Löwen haben schon 19 Zähler.

Auf dem Papier scheint die Sache also klar zu sein, dennoch ist ein Heimsieg gegen Aue kein Selbstläufer – das wissen sicher auch Köllner und seine Mannschaft.

Anpfiff im Grünwalder Stadion ist um 19 Uhr – so können Sie die Partie live mitverfolgen.

TSV 1860 gegen Erzgebirge Aue live bei "Magenta Sport"

Die Partie zwischen dem TSV 1860 und Erzgebirge Aue wird nicht im Free-TV zu sehen sein, kann aber wie alle Spiele der Dritten Liga beim Pay-TV-Anbieter "Magenta Sport" verfolgt werden. Möglich ist ein Stream unter anderem via Smartphone, Tablet, PC oder Smart-TV. Die Übertragung beginnt um 18.45 Uhr.

1860 gegen Aue im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger gegen Aue können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.