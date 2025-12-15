3. Liga live: TSV 1860 München gegen den SC Verl im TV, Liveticker und Stream
Der 19. Spieltag in der 3. Liga steht an. Nach dem 2:1-Auswärtserfolg in Ingolstadt wollen die Löwen ihre Serie fortsetzen und am Samstag den fünften Sieg in Folge einfahren. Der TSV 1860 trifft auf den SC Verl.
Anpfiff der Begegnung zwischen 1860 und Verl ist am Samstag, 20. Dezember, um 16.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.
3. Liga live: Wird das Spiel des TSV 1860 gegen Verl im Free-TV gezeigt?
Nein, das Spiel der Löwen gegen Verl läuft nicht im Free-TV.
3. Liga live: Auf der Streaming-Plattform Magenta Sport
Die Partie zwischen dem TSV 1860 und dem SC Verl wird ausschließlich auf der Plattform Magenta Sport übertragen.
3. Liga live: TSV 1860 gegen den SC Verl im AZ-Liveticker
Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Verl können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.
