3. Liga live: TSV 1860 München gegen den 1. FC Schweinfurt im TV, Liveticker und Stream

Der TSV 1860 trifft auf den 1. FC Schweinfurt. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 6. Dezember live mitverfolgen können.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Das Spiel der Löwen gegen Schweinfurt wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild)

Der 17. Spieltag in der 3. Liga steht an. Nach dem 1:0-Auswärtserfolg in Ulm wollen die Löwen ihre Serie fortsetzen und am Samstag den dritten Sieg in Folge einfahren. Der TSV 1860 trifft auf den 1. FC Schweinfurt.

Anpfiff der Begegnung zwischen 1860 und Schweinfurt ist am Samstag, 06. Dezember, um 16.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

3. Liga live: Wird das Spiel des TSV 1860 gegen Schweinfurt im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel der Löwen gegen Schweinfurt läuft nicht im Free-TV.

3. Liga live: Auf der Streaming-Plattform Magenta Sport

Die Partie zwischen dem TSV 1860 und dem 1. FC Schweinfurt wird ausschließlich auf der Plattform Magenta Sport übertragen.

3. Liga live: TSV 1860 gegen den 1. FC Schweinfurt im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Schweinfurt können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.