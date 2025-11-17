3. Liga live: TSV 1860 München gegen den 1. FC Saarbrücken im TV, Liveticker und Stream
Der 15. Spieltag in der 3. Liga steht an. Nach der Länderspielpause und dem 0:4-Debakel gegen Regensburg wollen die Löwen wieder punkten. Der TSV 1860 trifft auf den 1. FC Saarbrücken.
Anpfiff der Begegnung zwischen 1860 und Saarbrücken ist am Sonntag, 23. November, um 13.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.
3. Liga live: Wird das Spiel des TSV 1860 gegen Saarbrücken im Free-TV gezeigt?
Nein, das Spiel der Löwen gegen Saarbrücken läuft nicht im Free-TV.
3. Liga live: Auf der Streaming-Plattform Magenta Sport
Die Partie zwischen dem TSV 1860 und dem 1. FC Saarbrücken wird auch auf der Plattform Magenta Sport übertragen.
3. Liga live: TSV 1860 gegen den 1. FC Saarbrücken im AZ-Liveticker
Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Saarbrücken können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.
- Themen:
- Grünwalder Stadion
- TSV 1860 München
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen