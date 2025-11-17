3. Liga live: TSV 1860 München gegen den 1. FC Saarbrücken im TV, Liveticker und Stream

Der TSV 1860 trifft auf den 1. FC Saarbrücken. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 23. November live mitverfolgen können.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Das Spiel der Löwen gegen Saarbrücken wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild)

Der 15. Spieltag in der 3. Liga steht an. Nach der Länderspielpause und dem 0:4-Debakel gegen Regensburg wollen die Löwen wieder punkten. Der TSV 1860 trifft auf den 1. FC Saarbrücken.

Anpfiff der Begegnung zwischen 1860 und Saarbrücken ist am Sonntag, 23. November, um 13.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

3. Liga live: Wird das Spiel des TSV 1860 gegen Saarbrücken im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel der Löwen gegen Saarbrücken läuft nicht im Free-TV.

3. Liga live: Auf der Streaming-Plattform Magenta Sport

Die Partie zwischen dem TSV 1860 und dem 1. FC Saarbrücken wird auch auf der Plattform Magenta Sport übertragen.

3. Liga live: TSV 1860 gegen den 1. FC Saarbrücken im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Saarbrücken können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.