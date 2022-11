3. Liga live: TSV 1860 München gegen den 1. FC Saarbrücken im TV, Livestream und Liveticker

Am 15. Spieltag der 3. Liga empfängt der Tabellenzweite TSV 1860 den 1. FC Saarbrücken. Die AZ zeigt, wie Sie das Spiel am Samstag live sehen können.

München - Nach der Niederlage gegen die SpVgg Bayreuth ist der TSV 1860 auf Wiedergutmachung aus. Am Sonntag ist der 1. FC Saarbrücken zu Gast.

Erneut heißt es: Spitzenspiel in Giesing! Die Löwen wollen vor der WM-Pause noch so viele Punkte wie möglich sammeln und den aktuell fünf Punkte schlechteren FCS auf Abstand halten.

Anpfiff im Stadion an der Grünwalder Straße ist am Sonntag (6. November) um 15 Uhr – so können Sie die Partie live mitverfolgen.

TSV 1860 live: Läuft das Spiel gegen den FC Saarbrücken im Free-TV?

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 und dem FC Saarbrücken läuft nicht im Free-TV, das Bayerische Fernsehen überträgt die Partie diesmal nicht.

TSV 1860 gegen den FC Saarbrücken live bei Magenta Sport

Wie sämtliche Drittliga-Spiele können Fans auch das Heimspiel des TSV 1860 gegen den FC Saarbrücken live beim Pay-TV-Anbieter "Magenta Sport" verfolgen. Möglich ist ein Stream unter anderem via Smartphone, Tablet, PC oder Smart-TV. Die Übertragung beginnt um 14.45 Uhr.

TSV 1860 gegen Saarbrücken im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger gegen Saarbrücken können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.