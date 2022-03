3. Liga live: TSV 1860 München gegen 1. FC Saarbrücken im TV, Livestream und im Liveticker

Am Samstag empfängt der TSV 1860 den 1. FC Saarbrücken. So können Sie die Partie in der 3. Liga live verfolgen.

29. März 2022 - 13:47 Uhr | AZ

Das Spiel der Löwen gegen Saarbrücken wird im Free-TV übertragen. (Symbolbild) © IMAGO / Thomas Frey

München - Nach dem bitteren Pokal-Aus gegen Regionalligist TSV Aubstadt liegt der volle Fokus des TSV 1860 jetzt auf der Liga! Am Samstag kommt es nun zum vorentscheidenden Aufstiegs-Duell gegen den 1. FC Saarbrücken. In Folge der Annullierung der Türkgücü-Punkte liegen die Löwen als Tabellenfünfter nur noch einen Rang hinter den Saarländern. Mit einem Sieg am Samstag könnten die Sechzger gar an Saarbrücken vorbeiziehen. So können Sie die Partie live verfolgen: TSV 1860 gegen 1. FC Saarbrücken live im Free-TV Das Heimspiel der Löwen gegen Saarbrücken ist im Free-TV zu sehen. Der Bayerische Rundfunk (BR) überträgt die Partie ab 14 Uhr live aus dem Grünwalder Stadion. 3. Liga live: 1860 gegen Saarbrücken bei Magenta Sport Auch der kostenpflichtige Streamingdienst Magenta Sport zeigt die Drittliga-Partie in voller Länge. Zusätzlich zu dem bereits bekannten Abo können die Spiele auch bei "OneFootball" einzeln gebucht werden. Vorerst werden die Partien allerdings lediglich auf dem Smartphone und Tablet gestreamt. 1860 gegen Saarbrücken im AZ-Liveticker Die Partie der Sechzger gegen die Saarländer können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.