3. Liga live: TSV 1860 München gegen 1. FC Magdeburg im TV, Livestream und Liveticker

Der Aufwärtstrend der Löwen ist durch die Pleite gegen Mannheim vorerst gestoppt. Am Samstag wartet nun Tabellenführer Magdeburg auf den TSV 1860. So können Sie die Partie am Samstag live verfolgen.

01. Dezember 2021 - 12:21 Uhr | AZ

Das Spiel der Löwen gegen Magdeburg wird im Free-TV übertragen. (Symbolbild) © IMAGO / Thomas Frey

München - Rückschlag für den TSV 1860! Nach zwei Siegen in Serie verloren die Löwen am Dienstagabend das Nachholspiel gegen Waldhof Mannheim mit 1:3. Damit stecken die Löwen im Tabellenmittelfeld fest, der Anschluss nach oben ist verpasst. Am Samstag ist mit dem 1. FC Magdeburg der nächste harte Brocken auf Giesings Höhen zu Gast. Der Tabellenführer der 3. Liga hat bei einem Spiel weniger aktuell elf Zähler mehr auf dem Konto als die neuntplatzierten Löwen. Anpfiff im Grünwalder Stadion ist um 14 Uhr. TSV 1860 gegen 1. FC Magdeburg im Free-TV Das Heimspiel der Löwen gegen den Tabellenführer ist live im Free-TV zu sehen. Der Bayerische Rundfunk (BR) überträgt die Partie ab 14 Uhr sowohl im TV als auch online im Livestream. Moderiert wird die Übertragung von Dominik Vischer, Kommentator ist Philipp Eger. 3. Liga live: TSV 1860 gegen 1. FC Magdeburg bei Magenta Sport Auch der kostenpflichtige Streamingdienst Magenta Sport zeigt die Partie der Sechzger gegen Magdeburg in voller Länge. Zusätzlich zu dem bereits bekannten Abo können die Spiele auch bei "OneFootball" einzeln gebucht werden. Vorerst werden die Partien allerdings lediglich auf dem Smartphone und Tablet gestreamt. Sechzig gegen Magdeburg im AZ-Liveticker Das Spiel zwischen den Löwen und Magdeburg können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.