3. Liga live: TSV 1860 München beim SV Meppen im TV, Livestream und Liveticker

Am Samstagnachmittag tritt der TSV 1860 München beim SV Meppen an. So können Sie das Spiel live verfolgen.

München - Nach dem 2:2 gegen Eintracht Braunschweig treten die Löwen in der Liga am Samstag beim SV Meppen an. Der SVM liegt in der Tabelle vier Punkte vor dem Team von Michael Köllner. Die AZ zeigt, wie Sie die Löwen live sehen können.

In der Hinrunde trennten sich beide Mannschaften 1:1. Marcel Bär sicherte den Löwen durch seinen Ausgleichstreffer zumindest einen Punkt im Grünwalder Stadion.

Anpfiff in der Hänsch-Arena in Meppen ist am 12. Februar um 14 Uhr! So können Sie das Auswärtsspiel der Sechzger live verfolgen:

TSV 1860 live: Läuft das Gastspiel in Meppen im Free-TV?

Leider nein. Zwar übertragen die öffentlich-rechtlichen Programme ausgewählte Spiele der 3. Liga live im Free-TV – jedoch nicht die Partie des TSV 1860 gegen SV Meppen. Das Löwen-Spiel wird nur im Pay-TV gezeigt.

TSV 1860 live bei Magenta Sport

Wie sämtliche Drittliga-Spiele können Fans auch das Duell zwischen dem TSV 1860 und dem SV Meppen live beim Pay-TV-Anbieter Magenta Sport verfolgen. Möglich ist ein Stream unter anderem via Smartphone, Tablet, PC oder Smart-TV. Die Übertragung beginnt um 13.45 Uhr.

Sechzig gegen Meppen im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger gegen den SVM können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.