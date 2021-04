3. Liga live: TSV 1860 gegen SC Verl im Stream und Liveticker – Stadtduell gegen Türkgücü im Free-TV

Für den TSV 1860 geht es am Samstag in der 3. Liga mit dem Heimspiel gegen Verl weiter. So können Sie das Spiel live verfolgen.

10. April 2021 - 10:11 Uhr | AZ

Das Spiel der Löwen gegen Verl wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild) © IMAGO / Thomas Frey