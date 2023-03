3. Liga live: TSV 1860 gegen Borussia Dortmund II am Sonntag im TV, Livestream und Liveticker

Am Sonntag empfängt der TSV 1860 die Reserve von Borussia Dortmund im Grünwalder Stadion. Die AZ zeigt, wie Sie das Spiel live mitverfolgen können.

1860-Trainer Maurizio Jacobacci am Mikrofon: Am Sonntag kommt Borussia Dortmund II, und Magenta Sport überträgt die Partie live.

München - Jetzt will der TSV 1860 nachlegen! Am vergangenen Wochenende endete mit dem eine Negativserie von acht sieglosen Spielen. Am nächsten Sonntag erwartet die Mannschaft von Trainer Maurizio Jacobacci den Tabellen-16. Borussia Dortmund II.

Die BVB-Reserve (27 Punkte) braucht im Kampf um den Klassenerhalt jeden Zähler und wird den Löwen (40 Punkte) sicher einen heißen Fight liefern. Nach drei Niederlagen hintereinander meldeten sich die Dortmunder zuletzt mit einem 4:0 gegen den FSV Zwickau zurück. Im Hinspiel gab's zwischen den beiden Teams ein 1:1.

Anpfiff der Partie des TSV 1860 gegen Borussia Dortmund II ist am Sonntag (26. März) um 13 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

TSV 1860 live: Läuft das Spiel gegen Borussia Dortmund II live im Free-TV?

Nein, die Partie der Löwen gegen Dortmund II wird nicht live im Free-TV übertragen.

TSV 1860 gegen Borussia Dortmund II bei Magenta Sport

Wie jedes Drittliga-Spiel wird auch das Heimspiel des TSV 1860 gegen Borussia Dortmund II im Livestream bei Pay-TV-Anbieter Magenta Sport übertragen. Beginn der Übertragung ist um 12.45 Uhr.

TSV 1860 gegen Borussia Dortmund II im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger gegen Borussia Dortmund II können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.