3. Liga live: TSV 1860 gegen 1. FC Kaiserslautern im TV, Livestream und Liveticker

Am Dienstag trifft der TSV 1860 München daheim auf den 1. FC Kaiserslautern. So können Sie das Spiel live verfolgen.

München - Englische Woche für den TSV 1860: Am Dienstag steht das Nachholspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern an. Ursprünglich hätte die Partie bereits Ende Februar stattfinden sollen, musste aufgrund zahlreicher Corona-Fälle bei den Löwen allerdings abgesagt werden. Nun kommt es zum verspäteten Traditionsduell der beiden Ex-Bundesligisten, die seit Jahren eine Fanfreundschaft verbindet.

Allzu freundlich dürfte es auf dem Platz aber nicht zugehen: Lautern ist aktuell Tabellenzweiter und will seine Aufstiegsambitionen in München untermauern, die Löwen nach dem 3:1-Erfolg beim FSV Zwickau einen weiteren Sieg folgen lassen. So können Sie die Partie live verfolgen:

TSV 1860 live: Läuft das Spiel gegen Kaiserslautern im Free-TV?

Leider läuft das Spiel nicht im Free-TV. Zwar übertragen die öffentlich-rechtlichen Programme ausgewählte Spiele der 3. Liga live im Free-TV – jedoch nicht die Partie gegen Kaiserslautern. Das Löwen-Spiel wird nur im Pay-TV gezeigt.

TSV 1860 gegen 1. FC Kaiserslautern live bei Magenta Sport

Wie sämtliche Drittliga-Spiele können Fans auch das Duell zwischen dem TSV 1860 und Kaiserslautern live beim Pay-TV-Anbieter Magenta Sport verfolgen. Möglich ist ein Stream unter anderem via Smartphone, Tablet, PC oder Smart-TV. Die Übertragung beginnt um 13.45 Uhr.

Sechzig gegen Zwickau im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger gegen Kaiserslautern können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.