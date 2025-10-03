3. Liga live: SV Wehen Wiesbaden gegen TSV 1860 München im TV, Liveticker und Stream

Der TSV 1860 trifft auf Wehen Wiesbaden. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 5. Oktober live mitverfolgen können.

Das Spiel der Löwen gegen Wiesbaden wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild)

Der 10. Spieltag in der 3. Liga steht an. Nach dem 2:2 gegen Köln wollen die Löwen endlich wieder einen Sieg. Der TSV 1860 ist zu Gast bei Wehen Wiesbaden.

Anpfiff der Begegnung zwischen 1860 und Wiesbaden ist am Sonntag, 5. Oktober, um 16.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

3. Liga live: Wird das Spiel des TSV 1860 gegen Wiesbaden im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel der Löwen gegen Wiesbaden läuft nicht im Free-TV.

3. Liga live: Auf der Streaming-Plattform Magenta Sport

Die Partie zwischen Wehen Wiesbaden und dem TSV 1860 wird auch auf der Plattform Magenta Sport übertragen.

3. Liga live: Wehen Wiesbaden gegen TSV 1860 im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Wiesbaden können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.