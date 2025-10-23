3. Liga live: SV Waldhof Mannheim gegen TSV 1860 im TV, Liveticker und Stream
Der 12. Spieltag in der 3. Liga steht an. Nach dem wichtigen 3:1-Sieg gegen Tabellenführer MSV Duisburg beim Debüt von Neu-Trainer Markus Kauczinski ist der TSV 1860 zu Gast beim SV Waldhof Mannheim.
Anpfiff der Begegnung zwischen 1860 und Mannheim ist am Samstag, 25. Oktober, um 14 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.
3. Liga live: Wird das Spiel des TSV 1860 gegen Mannheim im Free-TV gezeigt?
Ja, das Spiel der Löwen in Mannheim wird im Free-TV beim BR sowie im Stream bei BR24Sport übertragen.
3. Liga live: Auf der Streaming-Plattform Magenta Sport
Die Partie zwischen dem TSV 1860 und dem SV Waldhof Mannheim wird auch auf der Plattform Magenta Sport übertragen.
3. Liga live: TSV 1860 gegen Mannheim im AZ-Liveticker
Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Mannheim können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.
- Themen:
- Grünwalder Stadion
- TSV 1860 München
